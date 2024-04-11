Gratis testen: Wie funktioniert die Geld-zurück-Garantie?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 13: Gratis testen: Wie funktioniert die Geld-zurück-Garantie?
46 Min.Folge vom 11.04.2024Ab 12
Ob Lebensmittel, Drogerieartikel, Matratzen, Elektrozahnbürsten und Fernseher: Hersteller geben für viele Produkte eine Geld-zurück-Garantie, wenn das Gekaufte nicht gefällt. Die Käufer können die Produkte 30 bis 100 Tage testen, sie danach zurückgeben – und der Hersteller erstattet den vollen Kaufpreis. Das klingt zunächst verlockend.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick