K1 Magazin

Urlaubs-Check: Marbella in Spanien gegen Budva in Montenegro

Kabel Eins Staffel 2024 Folge 21 vom 20.06.2024
Urlaubs-Check: Marbella in Spanien gegen Budva in Montenegro

Urlaubs-Check: Marbella in Spanien gegen Budva in MontenegroJetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 21: Urlaubs-Check: Marbella in Spanien gegen Budva in Montenegro

46 Min. Folge vom 20.06.2024 Ab 12

Billiger und schöner? Gibt es gute Geheimtipps zum Urlaub machen, die mit Klassikern wie Spanien mithalten können? Madita van Hülsen und Youtube-Star Aaron Troschke reisen für uns nach Budva in Montenegro und Marbella in Spanien und klären diese Frage.

Weitere Folgen in Staffel 2024

