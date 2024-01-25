Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2024Folge 3vom 25.01.2024
46 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12

Die Spitzenköche Frank Rosin und Alex Kumptner suchen einen Wirt für den „KultBahnhof“ in Gifhorn. Im ehemaligen Bahnhofsgebäude finden regelmäßig Konzerte statt, doch die Gastronomie liegt brach. Die Kochprofis treten in den Wettkampf um das Lokal mit zwei potenziellen Kandidaten. Am Ende entscheiden die Inhaber, wer der neue Pächter wird. Zwei Monate später besucht das K1 Magazin den Gewinner und begleitet die Generalprobe vor der großen Eröffnung.

