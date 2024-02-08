Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von Mecklenburg nach Philadelphia: Wie eine deutsche Köchin die USA erobert

Kabel EinsStaffel 2024Folge 5vom 08.02.2024
Von Mecklenburg nach Philadelphia: Wie eine deutsche Köchin die USA erobert

45 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12

Von Deutschland an die Spitze der US-Gastronomie: Cornelia Sühr ist die Chefköchin des besten Restaurants in Philadelphia. Es liegt im 59. Stock des höchsten Wolkenkratzers der Stadt. Dabei sind Cornelis Wurzeln ganz bodenständig: Sie stammt aus einem 120-Einwohner-Dorf in Mecklenburg. Ihre Leidenschaft und ihr Talent führten sie nach London, Dubai, New York und schließlich Philadelphia. Das K1-Magazin begleitet die 35-jährige Spitzenköchin bei ihrer Arbeit „über den Wolken“.

