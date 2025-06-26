Ich werde dein Richter seinJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 28: Ich werde dein Richter sein
23 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12
Eine Anwältin meldet am helllichten Tag einen Einbruch. Doch der Täter hat nichts gestohlen, sondern etwas da gelassen: einen Drohbrief mit einem rätselhaften Spruch und einem Pentagramm. Alles deutet auf einen Racheakt hin. Die Kommissare Alexandra Rietz und Philipp Stehler merken zu spät, dass der Täter seine Rache genüsslich auskostet und geraten in ein rasantes Katz- und Mausspiel. Die Frage ist nur: Wer ist die Katze und wer die Maus?
