K11 - Die neuen Fälle
Folge 24: Tick Tack
23 Min.Ab 12
Kommissarin Daniela Stamm gerät ins Visier eines rätselverliebten Bombenlegers. Der Täter hat eine Freundin von Daniela entführt und droht, eine Bombe explodieren zu lassen. Nur wenn die Ermittler es rechtzeitig schaffen, alle seine Rätsel zu lösen, können sie die junge Frau retten. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: tick tack, tick tack ...
