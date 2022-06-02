Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Rübchen und Rubine

SAT.1Staffel 3Folge 100vom 02.06.2022
Folge 100: Rübchen und Rubine

23 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12

Ein Ex-Häftling bricht bei einer Gemüsebäuerin ein und buddelt all ihre Beete um. Als sie ihn dabei erwischt, schlägt er sie brutal mit einer Schaufel nieder. Die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter wollen zunächst dem Motiv des Täters nachgehen, doch das Opfer behindert die Ermittlungen. Offenbar verbirgt auch sie ein dunkles Geheimnis. Um dieses zu lüften, müssen die Ermittler etwas tiefer graben ...

SAT.1
