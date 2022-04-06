K11 - Die neuen Fälle
Folge 4: Ich bin kein Mörder
23 Min.Folge vom 06.04.2022Ab 12
Einem lebenslang Verurteilten gelingt die Flucht aus der JVA. Er soll vor sieben Jahren seine Frau aus Eifersucht ermordet haben. Die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter vermuten, dass der Untergetauchte sich nun am damaligen Liebhaber seiner Frau rächen will. Als der Ex-Lover tatsächlich verschwindet, beginnt für die Ermittler ein Wettlauf gegen die Zeit ...
