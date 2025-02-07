K11 - Die neuen Fälle
Folge 26: Seelenzauber
23 Min.Folge vom 07.02.2025Ab 12
Ein Neugeborenes wird an einem Seeufer ausgesetzt. In seinem Körbchen finden die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler eine mysteriöse Nachricht - geschrieben aus Blut und mit einem Vollmond. Die Mutter des Babys wird seit Monaten vermisst und schwebt offenbar in höchster Lebensgefahr, vor allem beim nächsten Mondwechsel.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick