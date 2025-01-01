Zum Inhalt springenBarrierefrei
22 Min.Ab 12

Erniedrigt, bedroht und gefesselt - eine Frau wird von einem maskierten Täter in ihrem Büro eingesperrt, eine Kamera filmt alles. Den Kommissaren Charlotte Fuchs und Robert Ritter gelingt die Rettung der Frau und die Suche nach dem maskierten Täter beginnt. Doch der nächste Angriff des Frauenhassers gilt Charlotte Fuchs höchstpersönlich ...

