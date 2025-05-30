K11 - Die neuen Fälle
Folge 52: Böses Blut
22 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12
Auf dem Dach eines Sportzentrums versucht der neue Kommissar Tobias von Melling eine Athletin vom Selbstmord abzuhalten - doch er hat keine Chance. Die Ermittlungen der Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter ergeben, dass das Opfer zum Todeszeitpunkt unter Einfluss eines Drogen-Cocktails stand. Ein schiefgelaufener Dopingversuch oder wollte jemand anderes gezielt den Tod der Sportlerin?
