K11 - Die neuen Fälle
Folge 57: Tödliche Energien
22 Min.Folge vom 07.06.2022Ab 12
Friedlich zwischen brennenden Kerzen finden Daniela Stamm und Robert Ritter eine erdrosselte Frau an einer Bushaltestelle vor. Bei der Toten handelt es sich um die Freundin des Dorfwirtes, dessen Exfrau an der gleichen Stelle bei einer Explosion ums Leben kam. Ein Zufall? Nun liegt es an den Kommissaren zwischen Dorftratsch, Visionen und Geheimnissen, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
