K11 - Die neuen Fälle

Wenn Engel lügen

SAT.1Staffel 4Folge 64vom 22.06.2022
Wenn Engel lügen

Folge 64: Wenn Engel lügen

22 Min.Folge vom 22.06.2022Ab 12

Ein Engelsmedium prophezeit einer erfolgreichen Geschäftsfrau die große Liebe. Tatsächlich taucht bald darauf der absolute Traummann auf. Doch nach ihrer Verlobungsfeier wird die Unternehmerin erschossen neben ihrem Pool aufgefunden. Die Kommissare Charlotte Fuchs und Phillip Stehler tauchen ein in die Welt des Übersinnlichen und begeben sich dabei auf dünnes Eis ...

