K11 - Die neuen Fälle
Folge 66: Unschuldig schuldig
22 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12
Eine Mutter sticht unvermittelt auf einen fremden Mann ein. Woher sie ihn kennt, weiß sie nicht. Ebensowenig wie das, was vor acht Jahren passierte, als sie für ein paar Tage spurlos verschwand. Die Kommissare Robert Ritter und Michael Naseband tauchen tief in die Psyche der Täterin ein. Gibt es einen Zusammenhang zwischen ihrem damaligen Verschwinden und der aktuellen Tat?
