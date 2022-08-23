K11 - Die neuen Fälle
Folge 77: Natürlich Mord
22 Min.Folge vom 23.08.2022Ab 12
Eine 72-jährige Frau wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Ihre Enkelin glaubt, es war Mord. Plötzlich wird die Pflegerin der Verstorbenen als vermisst gemeldet. Hat ihr Verschwinden etwas mit dem Mord zu tun? Michael Naseband und Robert Ritter gehen jeder Spur nach und finden plötzlich heraus: Die alte Dame hatte ein gefährliches Geheimnis ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick