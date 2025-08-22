Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Tick Tack

SAT.1Staffel 2Folge 24vom 22.08.2025
Tick Tack

Tick TackJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 24: Tick Tack

23 Min.Folge vom 22.08.2025Ab 12

Kommissarin Daniela Stamm gerät ins Visier eines rätselverliebten Bombenlegers. Der Täter hat eine Freundin von Daniela entführt und droht, eine Bombe explodieren zu lassen. Nur wenn die Ermittler es rechtzeitig schaffen, alle seine Rätsel zu lösen, können sie die junge Frau retten. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: tick tack, tick tack ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen