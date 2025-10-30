Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 88vom 30.10.2025
23 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Michael Naseband und Robert Ritter stellen einen Mann, der den Besitzer einer Bowlingbahn erschießen will. Doch die Situation ist anders als erwartet. Der vermeintliche Täter ist ein alleinerziehender Vater, dessen Tochter entführt wurde. In einem Video verlangt der Entführer den Tod des Bowlingbahnbesitzers, ansonsten stirbt das entführte Mädchen. Und es gibt ein Ultimatum: Den Ermittlern bleiben nur drei Stunden bis der Erpresser seine Drohung in die Tat umsetzen will.

