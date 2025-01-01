Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Gestohlene Leben

SAT.1Staffel 2Folge 89
Gestohlene Leben

K11 - Die neuen Fälle

Folge 89: Gestohlene Leben

23 Min.Ab 12

Internationaler Kreditbetrug und Haftbefehle in über 12 Ländern! Doch die beschuldigte junge Frau streitet alle Vorwürfe ab. Die Kommissare Alex Rietz und Philipp Stehler vermuten einen Identitätsdiebstahl und bitten das K16 um Unterstützung. Zusammen mit der Spezialistin für Internetkriminalität Sina Wolf tauchen die Ermittler in die gefährliche Hackerszene ein.

