K11 - Die neuen Fälle
Folge 89: Scheinwelt
23 Min.Folge vom 17.01.2022Ab 12
Scheinwelt: Die Kommissare Charlotte Fuchs und Robert Ritter finden die Influencerin Kim Caramella bewusstlos in ihrem Garten. Die Villa ist verwüstet, nur ein unheimliches Video weist auf das Geschehene hin: Ein maskierter Teufel verlangt von Kim, dass sie ihr Social-Media-Profil löscht. Tut sie es nicht, kommt er wieder, und er hat Schlimmes vor ...
