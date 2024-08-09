Interview mit einem MörderJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 91: Interview mit einem Mörder
23 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 12
Ein mutmaßlicher Mörder treibt ein makabres Spiel: Nach dem Auftauchen einer Leiche wendet er sich an zwei angesehene Podcasterinnen und fordert von ihnen ein Interview. Will er live on Air auf ihrer Plattform die Tat gestehen? Die Kommissare Daniela Stamm und Tim Stammberger machen sich bereit, den Täter dingfest zu machen, doch sind sie wirklich hinter dem Richtigen her?
