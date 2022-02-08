K11 - Die neuen Fälle
Folge 96: Es war Mord!
23 Min.Folge vom 08.02.2022Ab 12
Nachdem ein junger Mann vor ein Auto läuft und dabei verstirbt, gehen die Behörden von einem Selbstmord aus. Seine verzweifelte Mutter, die im Begriff ist, sich von einem Dach zu stürzen, fleht die Kommissare Daniela Stamm und Philipp Stehler an, die Ermittlungen neu aufzunehmen, denn sie ist sich sicher: Es war Mord!
