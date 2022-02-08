Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

SAT.1Staffel 3Folge 96vom 08.02.2022
Folge 96: Es war Mord!

23 Min.Folge vom 08.02.2022Ab 12

Nachdem ein junger Mann vor ein Auto läuft und dabei verstirbt, gehen die Behörden von einem Selbstmord aus. Seine verzweifelte Mutter, die im Begriff ist, sich von einem Dach zu stürzen, fleht die Kommissare Daniela Stamm und Philipp Stehler an, die Ermittlungen neu aufzunehmen, denn sie ist sich sicher: Es war Mord!

