K11 - Die neuen Fälle
Folge 28: Jagd auf Ritter
23 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Kommissar Robert Ritter wacht orientierungslos im Wald auf, ohne Handy und Dienstwaffe. Plötzlich fallen Schüsse. Der Kommissar wird durch den Wald gejagt - mit ihm zwei Obdachlose. Für Ermittlerin Daniela Stamm beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Kann sie ihren Kollegen und die unschuldigen Opfer retten, bevor der Täter einen von ihnen erschießt?
