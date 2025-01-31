Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 28vom 31.01.2025
23 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12

Kommissar Robert Ritter wacht orientierungslos im Wald auf, ohne Handy und Dienstwaffe. Plötzlich fallen Schüsse. Der Kommissar wird durch den Wald gejagt - mit ihm zwei Obdachlose. Für Ermittlerin Daniela Stamm beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Kann sie ihren Kollegen und die unschuldigen Opfer retten, bevor der Täter einen von ihnen erschießt?

