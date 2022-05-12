K11 - Die neuen Fälle
Folge 39: Das Wiegenlied
22 Min.Folge vom 12.05.2022Ab 12
Ein altes Wiegenlied soll Michael Naseband dabei helfen, einen seiner ungeklärten Fälle endlich abzuschließen. Vor 15 Jahren hat er schon einmal nach einem verschwundenen Mädchen gesucht. Jetzt ist sich die verzweifelte Mutter sicher: Sie hat ihre Tochter gesehen! Mit einem brutalen Angriff auf die Zeugin startet für Charlotte Fuchs und ihren Kollegen eine aufreibende Suche, die eine unglaubliche Geschichte offenbart.
