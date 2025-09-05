Samos sehen und sterbenJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 58: Samos sehen und sterben
22 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12
Ein langjähriger Freund von Robert Ritter stirbt beinahe an einer Überdosis Beruhigungsmitteln. Ein Suizidversuch aufgrund verschmähter Liebe? Bei den Ermittlungen geraten der Kommissar und seine Kollegin Daniela Stamm in die gefährlichen Machenschaften einer Love-Scamming-Bande. Schnell steht fest: Nur wer mitspielt, kann gewinnen!
