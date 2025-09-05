Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 4 Folge 58 vom 05.09.2025
22 Min. Folge vom 05.09.2025 Ab 12

Ein langjähriger Freund von Robert Ritter stirbt beinahe an einer Überdosis Beruhigungsmitteln. Ein Suizidversuch aufgrund verschmähter Liebe? Bei den Ermittlungen geraten der Kommissar und seine Kollegin Daniela Stamm in die gefährlichen Machenschaften einer Love-Scamming-Bande. Schnell steht fest: Nur wer mitspielt, kann gewinnen!

