K11 - Die neuen Fälle

Eine Seefahrt die ist tödlich

SAT.1Staffel 4Folge 68vom 03.10.2025
22 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12

Ein ehemaliger Seefahrer wird tot in seinem Haus aufgefunden. Er wurde mit einer Armbrust erschossen. Sein Ziehsohn, ein Autist, hält die Tatwaffe in seinen Händen. Doch die Ermittlungen von Michael Naseband und Phillip Stehler führen sie in die Vergangenheit des Opfers. Und die birgt ungeahnte Schätze und Tragödien ...

