K3
Folge 38: Gedächtnisverlust
12 Min.Folge vom 14.01.2026
K3 bereitet sich auf einen Auftritt in New York vor und begegnet zufällig JP Piquet. Als die Mädchen seinen Interview-Wunsch ablehnen, beschließen JP und sein Bruder, Dr. Frank Enstine, sich dafür zu rächen. Dr. Frank Enstine verkleidet sich als Fan, der ein Foto mit K3 machen möchte. Aber in Wirklichkeit ist seine Kamera ein Gerät, mit dessen Blitz er Kylies und Kims Erinnerungen löscht. X versucht die Bösewichte zu fangen, wird jedoch selbst zum Opfer der fiesen Erfindung. Kate muss sich nun mit drei Gedächtnislosen herum schlagen und das Konzert rückt immer näher... Wird sie ihre Freunde und deren Erinnerungen zurückbekommen?
