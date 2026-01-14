K3
Folge 45: K3 total verknallt
12 Min.Folge vom 14.01.2026
K3 ist beim Festival der Lichter in Australien, wo 2D gerade ein Kite-Skateboarden-Demo drehen. Dwayne verheddert sich in seinem Drachen, doch bevor er endgültig weggeweht wird, eilen ihm die Mädchen zu Hilfe und Kate rettet ihn. Plötzlich ist Dwayne ganz verzaubert von Kate und nun buhlen gleich zwei Jungen um ihre Gunst. Doch Dee-Dee und Dwayne stellen sich wie immer sehr tollpatschig dabei an, so dass Kate andauernd verletzt wird. Wenn das so weiter geht, kann sie nicht beim Konzert auftreten! Kann K3 Dwayne von seiner Schwärmerei für Kate befreien, bevor die Liebe richtig weh tut?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick