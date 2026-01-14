Unheimliche PolarstationJetzt kostenlos streamen
K3
Folge 46: Unheimliche Polarstation
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Um auf die Folgen der Globalen Erwärmung aufmerksam zu machen, will K3 ein Konzert in einer Arktis-Station geben, das weltweit live übertragen werden soll. Begleitet werden sie vom Umweltschützer Tetefano, 2D, dem Erfinder John Peter und einer neuen Freundin namens Star. Aber in der Station passieren auf einmal merkwürdige Dinge... Ein grelles Licht erscheint und plötzlich verschwinden John Peter und Tetefano auf mysteriöse Weise. Die Mädchen sind beunruhigt, denn das seltsame Phänomen tritt immer wieder auf. Wird K3 die Verschwundenen finden? Wird ihr Konzert überhaupt stattfinden? Oder wird ein anderer Stern am Himmel erstrahlen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick