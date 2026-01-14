K3
Folge 49: Intergalaktische Reise
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Auf einer weit entfernten Insel stößt K3 auf Z, eine ehemalige Schülerin von X, und die Mädchen tappen direkt in ihre Falle. Z aktiviert ein intergalaktisches Portal und auf einmal befindet sich K3 auf der anderen Seite des Universums. Während X versucht Z zum Reden zu bringen, um K3 zu retten, entdecken die Mädchen die seltsam sprunghaften Bewohner des Planeten, auf dem sie sich befinden. Schaffen sie es je zurück nach Hause?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick