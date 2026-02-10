Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 1: Witwe & Musiker
37 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Die verwitwete Amanda Smith lernt in der Karibik den aufstrebenden Musiker Grant Hayes kennen. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander und schon bald sollen die Hochzeitsglocken läuten. Gelingt es Grant, das Sorgerecht für seine Kinder aus einer vorangegangenen Beziehung zu bekommen, so wäre das Glück des Paares perfekt. Plötzlich verschwindet jedoch die Mutter der Kinder auf mysteriöse Weise ?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick