Killer Couples: Mörderische Paare

Tod & Glaube

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 10vom 10.02.2026
Tod & Glaube

Tod & Glaube

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 10: Tod & Glaube

37 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16

Als im August 2009 am Ufer des kalifornischen Mokelumne Flusses neun Reisetaschen mit menschlichen Leichenteilen gefunden werden, stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Die Leichenteile gehören zu mehreren Personen, die scheinbar nicht miteinander in Verbindung stehen. Die größte Überraschung liegt jedoch im Ursprung dieser grausamen Verbrechen: Religiöse Fanatiker vollziehen einen vermeintlich göttlichen Auftrag.

Killer Couples: Mörderische Paare
SAT.1 GOLD
Killer Couples: Mörderische Paare

Killer Couples: Mörderische Paare

