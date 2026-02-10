Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 2: Liebe & Laster
37 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Brittany Smith ist stolz darauf, an der Harvard-Universität zu studieren. Jabrai Copney ist erst 20 Jahre alt und bereits ein begnadeter Songwriter. Die beiden verlieben sich und leben gemeinsam auf dem Campus der Uni - wo im Verborgenen der Drogenhandel blüht. Eines Tages fallen Schüsse und ein Mann kommt ums Leben. Was hat das Pärchen mit diesem schrecklichen Vorfall zu tun?
