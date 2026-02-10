Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Killer Couples: Mörderische Paare

Liebe & Laster

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 2vom 10.02.2026
Liebe & Laster

Liebe & LasterJetzt kostenlos streamen

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 2: Liebe & Laster

37 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Brittany Smith ist stolz darauf, an der Harvard-Universität zu studieren. Jabrai Copney ist erst 20 Jahre alt und bereits ein begnadeter Songwriter. Die beiden verlieben sich und leben gemeinsam auf dem Campus der Uni - wo im Verborgenen der Drogenhandel blüht. Eines Tages fallen Schüsse und ein Mann kommt ums Leben. Was hat das Pärchen mit diesem schrecklichen Vorfall zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Killer Couples: Mörderische Paare
SAT.1 GOLD
Killer Couples: Mörderische Paare

Killer Couples: Mörderische Paare

Alle 5 Staffeln und Folgen