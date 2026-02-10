Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Killer Couples: Mörderische Paare

Callgirl & Biker

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 3vom 10.02.2026
Callgirl & Biker

Callgirl & BikerJetzt kostenlos streamen

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 3: Callgirl & Biker

37 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16

Nach einer bewegten Vergangenheit als Callgirl lebt die zweifache alleinerziehende Mutter Michelle Michaud nun ein bürgerliches Leben. Mit dem Bad-Boy und Biker James Daveggio lernt sie einen leidenschaftlichen Mann kennen, der ihrem Leben einen neuen Reiz gibt. Gleichzeitig häufen sich in der Gegend Entführungs- und Vergewaltigungsfälle. Was hat das wilde Pärchen mit den Verbrechen zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Killer Couples: Mörderische Paare
SAT.1 GOLD
Killer Couples: Mörderische Paare

Killer Couples: Mörderische Paare

Alle 5 Staffeln und Folgen