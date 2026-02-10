Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 4: Model & Magie
37 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16
Die Studentin Sara Aldrete lernt den charismatischen und gutaussehenden Adolfo Constanzo kennen. Sie verliebt sich sofort in den jungen Mann, ohne zu ahnen, dass er als eine Art Sektenführer tätig und in Drogengeschäfte verwickelt ist. Was hat er mir dem Verschwinden des Sohnes einer mächtigen Familie zu tun?
