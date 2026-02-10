Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 6: Tod & Teufel
38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16
Die wohlbehütete Charlene Williams ist Anfang 20, als sie Gerald Gallego, einen jungen Mann mit einer düsteren Vergangenheit, kennenlernt. Charlenes Eltern sind zwar nicht mit ihrem Schwiegersohn zufrieden, statten ihn aber mit einer neuen Identität aus, um dem Paar einen sorglosen Start in die Zukunft zu ermöglichen. Die Frischverheirateten nutzen die neu gewonnene Freiheit, um Menschen zu entführen und zu ermorden.
