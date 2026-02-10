Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Killer Couples: Mörderische Paare

Entführt & lebend begraben

sixxStaffel 4Folge 9vom 10.02.2026
Entführt & lebend begraben

Entführt & lebend begrabenJetzt kostenlos streamen

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 9: Entführt & lebend begraben

38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Als die alleinerziehende und völlig überarbeitete Nancy Rish den wohlhabenden Danny Edwards kennenlernt, scheinen alle finanziellen Sorgen passé zu sein. Doch der Wohlstand stammt aus illegalen Aktivitäten und die Polizei kommt dem Treiben bald auf die Schliche. Just zu dieser Zeit wird ein prominenter Bauunternehmer entführt. Was hat das bankrotte Paar mit dem Fall zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Killer Couples: Mörderische Paare
sixx
Killer Couples: Mörderische Paare

Killer Couples: Mörderische Paare

Alle 5 Staffeln und Folgen