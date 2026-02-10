Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 1: Liebesbeweis
40 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Die beiden Kadetten Diane Zamora und David Graham lernen sich im August 1995 in der Civil Air Patrol kennen und planen schon bald ihre Hochzeit. Als am 05. Dezember 1995 die 16-jährige Adrianne Jones tot aufgefunden wird, vermuten die Ermittler zunächst einen Verehrer als Täter, doch diese Spur erweist sich schon bald als reines Ablenkungsmanöver eines kaltblütigen Racheakts ...
