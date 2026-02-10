Zum Inhalt springenBarrierefrei
Killer Couples: Mörderische Paare

Ein teuflischer Plan

sixxStaffel 5Folge 3vom 10.02.2026
Ein teuflischer Plan

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 3: Ein teuflischer Plan

38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16

Als die 19-jährige Samantha Bachynski im Jahr 2005 ihren Highschool-Abschluss in der Tasche hat, weiß sie nicht recht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Sie sucht nach ihrem Traummann, lernt auf einer Online-Dating Plattform den zehn Jahre älteren Patrick Selepak kennen und verliebt sich in ihn. Auch als Samantha erfährt, dass ihr neuer Freund wegen eines Raubüberfalls bereits acht Jahre im Gefängnis war, hält sie zu ihm und wird zu seiner Mord-Komplizin.

sixx
