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Killer Couples: Mörderische Paare

Der neue Hausherr

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 5vom 10.03.2026
Der neue Hausherr

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Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 5: Der neue Hausherr

38 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 16

Die vierfache Mutter Kimberly Haydon ist alleinerziehend und drogenabhängig. Sie kämpft darum, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen und sehnt sich nach einem Partner. Über einen Freund lernt sie den Veteran Joe Michaud kennen. Das Paar heiratet, doch Kimberley langweilt sich in ihrer Ehe und verliebt sich in ihren neuen Nachbarn, den kriminellen und drogenabhängigen Jimmie Kelley, woraufhin sie erneut auf die schiefe Bahn gerät ...

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