Kleine Prinzessin

StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 28vom 21.10.2025
Ich will in den Urlaub fahren

Ich will in den Urlaub fahren

Folge 28: Ich will in den Urlaub fahren

11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Als die kleine Prinzessin eine Postkarte von der Großtante bekommt, beschließt sie, selbst Urlaub zu machen. Doch alle anderen im Schloss sind mit dem Frühjahrsputz beschäftigt, also muss sie alleine losziehen. Aber Urlaub macht einfach keinen Spaß, wenn man niemanden zum Spielen hat…

