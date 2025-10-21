Staffel 2Folge 29vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 29: Ich will mein Schaf
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin spielt Tierärztin und erschrickt, als sie plötzlich ein echtes Schaf im Schlossgarten entdeckt! Nach einer Weile werden sie und Schäfchen unzertrennlich, und als der Gärtner kommt, um Schäfchen nach Hause zu bringen, beschließt die Prinzessin, dass sie ihn auf keinen Fall gehen lassen will…
