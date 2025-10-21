Staffel 2Folge 34vom 21.10.2025
Ich mag keine GewitterJetzt kostenlos streamen
Kleine Prinzessin
Folge 34: Ich mag keine Gewitter
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin spielt Superheldin – und sie hat vor nichts Angst! Naja… außer vor Gewittern. Als ein riesiger Sturm über das Schloss zieht, rennt sie schnell ins Haus, um sich zu verstecken. Doch dann merkt sie, dass Scruff noch draußen ist – und jemand muss ihn retten…
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick