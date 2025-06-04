Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 29: Die Monsterjägerin
23 Min.Ab 12
Die 14-jährige Jana fällt mitten in der Nacht in den Gartenteich, verknackst sich dabei den Fuß und wird in die Klinik eingeliefert. Schuld an allem: ein imaginäres Monster! Doch dann finden sich immer mehr Hinweise, dass der Fremde im Garten aus Fleisch und Blut war. - Ein kleines Baby hat einen schmerzenden Ausschlag. Seine Mutter ist außer sich vor Sorge. Die Hebamme findet heraus, dass es Flohbisse sind. Aber wo kommen die Flöhe her?
