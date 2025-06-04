Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Schwesternliebe

SAT.1Staffel 1Folge 31
Schwesternliebe

SchwesternliebeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 31: Schwesternliebe

23 Min.Ab 12

Die 15-jährige Lea wird mit höllischen Bauchschmerzen in die Klinik gebracht. Sie hat einen metallischen Fremdkörper verschluckt, der entfernt werden muss - und sie tut es nochmal! Es ist die Hilfe einer Therapeutin gefragt. - Und: Der achtjährige Luis hat seit einigen Wochen wiederkehrendes Fieber. Nach mehrmaligen Besuchen des Landarztes und keiner konstanten Besserung wird ein Familienhelfer hinzugezogen. Liegt es wirklich nur an der Aufregung vor einer Judoprüfung?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen