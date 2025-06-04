Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 37: Waschmittel zum Nachtisch
23 Min.Ab 12
Ein 15-jähriges Mädchen kommt ohne Hose in die Klinik und erbricht sich blau schäumend. Wurde sie zu gefährlichen Mutproben gezwungen? Zu Hause nimmt die Rätseljagd ihren Lauf. Und: Ein Achtähriger rastet aus, weil er nicht mit auf Klassenfahrt will. Wird der Junge, der noch neu in der Klasse ist, gemobbt oder klammert er an seiner Mutter, weil sie ein Kind erwartet?
