Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 53: Alleinerziehender mit Mann
24 Min.Ab 12
Ein vier Monate altes Baby wird von seinen Eltern mit hohem Fieber in die Klinik gebracht: Ist es wirklich krank oder ist das Fieber womöglich der abweisenden Art des Vaters geschuldet? Die Erklärung für den zunehmenden Rückzug des Vaters überrascht nicht nur die Mutter. - Ein Drittklässler lässt vor seiner Lehrerin frauenfeindliche Sprüche ab und will nicht mehr auf sie hören. Ahmt der Junge seinen pubertierenden großen Bruder nach?
