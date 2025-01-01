Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alleinerziehender mit Mann

SAT.1Staffel 1Folge 53
Alleinerziehender mit Mann

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 53: Alleinerziehender mit Mann

24 Min.Ab 12

Ein vier Monate altes Baby wird von seinen Eltern mit hohem Fieber in die Klinik gebracht: Ist es wirklich krank oder ist das Fieber womöglich der abweisenden Art des Vaters geschuldet? Die Erklärung für den zunehmenden Rückzug des Vaters überrascht nicht nur die Mutter. - Ein Drittklässler lässt vor seiner Lehrerin frauenfeindliche Sprüche ab und will nicht mehr auf sie hören. Ahmt der Junge seinen pubertierenden großen Bruder nach?

