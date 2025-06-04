Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Ausgerutscht

SAT.1Staffel 1Folge 81
Ausgerutscht

AusgerutschtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 81: Ausgerutscht

23 Min.Ab 12

Unterwartet schubst die angehende Rettungsschwimmerin Pia einen Jungen vom Rand ins Wasser. Bei dieser Aktion rutscht sie aus und verletzt sich. Abgesehen von einer Platzwunde am Kopf, diagnostiziert der Arzt Verletzungen an ihrem Körper. - Der achtjährige Niklas erledigte immer gerne den Einkauf für seine Mama. Doch von heute auf morgen weigert er sich. Die Mutter ist besorgt, denn wenn er es doch versucht, vergisst er Teile des Einkaufs und bringt kein Wechselgeld zurück.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen