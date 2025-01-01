Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 58: Schneewittchen
24 Min.Ab 12
Lucy (16) war immer ein friedliches Mädchen. Nun prügelt sie sich vor der Haustür mit ihrer Freundin Cara (16). Was löst den Dauer-Zoff der ehemaligen BFFs aus? - Tom (23) ist ein junger Vater und liebt seine Familie. Trotzdem zieht er sich nach der Geburt des Babys zurück. Seine Lebensgefährtin muss sich allein um alles kümmern. Warum kriselt es plötzlich? Hat er wirklich Angst um seine Freiheit?
