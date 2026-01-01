Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 63: Ferien sind doof
24 Min.Ab 12
Ein Grundschüler weigert sich in die Ferien zu gehen und kettet sich sogar an der Schule fest. Warum sträubt er sich so sehr, nach Hause zu gehen? - Eine 17-Jährige bringt Chaos in das Kliniktreiben: Sie löst den Feueralarm aus - doch es gibt kein Feuer. Nach Hause will sie auch nicht und ihr Körper zeigt massive Stress-Symptome ...
