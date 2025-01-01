Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 71: Du bist nicht mein Vater
23 Min.Ab 12
Eine 16-Jährige will nichts mehr von ihrem Vater wissen und verlangt sogar einen Vaterschaftstest. Rebelliert der Teenager, weil ihm verboten wurde auf einen Schauspiel-Workshop zu gehen? Oder gibt es ganz andere Beweggründe für das Mädchen, mit ihrem Vater abzuschließen? Ein Grundschüler verweigert jeden Tag das Abendessen und treibt die Eltern zur Verzweiflung. Hat der Vater den Zehnjährigen mit der Anmeldung im Fußballclub zu sehr unter Druck gesetzt? "
