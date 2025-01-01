Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Du bist nicht mein Vater

SAT.1Staffel 2Folge 71
Du bist nicht mein Vater

Du bist nicht mein VaterJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 71: Du bist nicht mein Vater

23 Min.Ab 12

Eine 16-Jährige will nichts mehr von ihrem Vater wissen und verlangt sogar einen Vaterschaftstest. Rebelliert der Teenager, weil ihm verboten wurde auf einen Schauspiel-Workshop zu gehen? Oder gibt es ganz andere Beweggründe für das Mädchen, mit ihrem Vater abzuschließen? Ein Grundschüler verweigert jeden Tag das Abendessen und treibt die Eltern zur Verzweiflung. Hat der Vater den Zehnjährigen mit der Anmeldung im Fußballclub zu sehr unter Druck gesetzt? "

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen